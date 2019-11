Spardorf vor 18 Stunden

Mit Lastwagen zusammengestoßen

Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr hat sich in der Buckenhofer Straße/Ecke Andreas-Paulus-Straße in Spardorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Verkehrsunfall ereignet, welcher glimpflich ausging. Eine 66-jähri...