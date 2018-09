Mit Lachfalten und voller Lebenshunger

"Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an", heißt es in der gesanglichen Hommage von Udo Jürgens an die ältere Generation. Und diese hat es verdient, einmal im Mittelpunkt zu stehen, so das Ansinnen des Seniorennachmittages, der zum mittlerweile 29. Mal in fröhlich-herzlicher Atmosphäre Frohsinn und Unterhaltung bot.

"Ein afrikanisches Sprichwort lautet: ,Wenn du zu einem fremden Stamm kommst, dann schau, wie sie mit den Alten umgehen‘", brachte es der Seniorenbeauftragte der Stadt und Moderator des Abends, Walter Mackert, auf den Punkt. Er freute sich über den guten Zuspruch mit rund 450 Gästen. "So lange man neugierig ist, kann einem das Alter nichts anhaben", sagte Mackert.

"Ohne die Alten gäbe es die junge Generation ja gar nicht. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und gute Gespräche und Begegnungen", fand Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen passende Worte. Ihr katholischer Kollege, Pfarrer Georg Birkel, erteilte dem im Grunde irrwitzigen Wahn, äußerlich ewig jung bleiben zu wollen, eine Absage, zitierte aus dem poetischen Erbe eines Dichters: "Wenn ich einmal älter geworden bin, möchte ich Falten haben, ganz viele Falten, eine Landschaft mit Berg und Tal", heißt es darin.

Mit 94 noch ein Tänzchen

Neben Kaffee, Kuchen und später auch Bratwürsten hatten sich Walter Mackert und sein Team auch wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm einfallen lassen. Auf den Punkt vorbereitet präsentierte sich die Seniorentanzsportgruppe, die auch heuer nicht fehlen durfte und für ihre Darbietungen den verdienten Applaus erntete. Besondere Erwähnung verdient Berta Balm, die im stolzen Alter von 94 (!) Jahren noch immer regelmäßig aktiv das Tanzbein schwingt. Generationenverbindenden Charakter gewann die Veranstaltung durch das gelungene Mitwirken dreier Tanzgruppen der Ballettschule Göhl. Zur hervorragenden Stimmung trug nicht zuletzt die Gruppe "Mainfieber light" mit Evergreens bei . "Ein weißer Schwan", sangen Bernd und Jürgen Donath - "ziehet den Kahn", stimmten Hunderte Senioren fröhlich ein. "Fantastisch! Wir präsentieren die Bad Staffelsteiner Fischer-Chöre", lachte Bernd Donath begeistert ob solcher Sanges- und Lebenslust. Diese verkörperte beispielsweise auch Monsignore Gerhard Hellgeth. "Tief im Frankenwald steht ein Bauernhaus so hübsch und fein" - das Frankenwald-Lied kennt der 81-Jährige natürlich aus dem Eff-Eff. "Ich komm' ja schließlich aus der Gegend", merkte er schmunzelnd an. Selbst ein gebrochenes Handgelenk konnte den früheren Stadtpfarrer nicht vom Kommen abhalten.