Mit Kunst und Promiband

Im "Kleinod des Coburger Landes" wird am kommenden Wochenende Kirchweih gefeiert. Von Freitag, 5. Juli, bis zum Montag, 8. Juli, trifft sich die Bevölkerung in der historischen Altstadt. Familien kommen zum üppigen Kirchweihessen zusammen.

Zu den Bräuchen, die sich in Seßlach erhalten haben, gehört der "Hahnenschlag": Vor dem Rathaus versammeln sich am Kirchweihmontag interessierte Zuschauer, um zu beobachten, wie einige aus ihrer Mitte versuchen, mit einem langen Stock (dem "Dreschflegel") und verbundenen Augen einen Tontopf (den "Hahn") zu treffen. Wer mitmachen will, muss zuvor ein Los kaufen und hoffen, dass seine Nummer gezogen wird. Drei Versuche hat jeder Mitspieler, um den Tontopf zu zerschlagen. Zurufe der Zuschauer versuchen ihm den richtigen Weg zu weisen, vermögen ihn aber auch in die Irre zu führen. Früher vom Urgestein Alfred Gagel in Frack und mit Zylinder durchgeführt, wird das Spektakel heute von den Brauhausfreunden Seßlach veranstaltet und vom Seßlacher "Abt" Stefan Pachsteffl moderiert. Auch die Preise haben sich gewandelt: Gab es beim Kleintierzüchter Gagel noch lebende Hähne zu gewinnen, kann der treffsichere Gewinner heute Seßlach-Gutscheine oder Gutscheine für ein Fässchen Bier aus dem Seßlacher Kommunbrauhaus nach Hause tragen.

Beginn des "Hahnenschlags" ist am 8. Juli um 17.15 Uhr. Gegen 17 Uhr wird der Mönch Stefan mit seinem Handwagen vom Brauhaus über den Maximiliansplatz ziehen, unterdessen verkaufen seine "Brüder" die Lose. Erst wenn alle einen Abnehmer gefunden und sich die Zuschauer im Kreis vor dem Rathaus versammelt haben, beginnt das amüsante Schauspiel.

Für die Kerwa-Ständerla ziehen wieder Mitglieder der Stadtkapelle Seßlach um die Häuser. Für ein besonderes Highlight sorgt am Kirchweihsamstag die "Promiband" aus Bad Königshofen. Wer sich dahinter verbirgt, davon können sich die Besucher von 15 bis 17 Uhr auf dem Maximiliansplatz ein Bild machen. Der Eintritt ist frei, alle Spenden kommen der Kita "Struwwelpeter" Seßlach zugute.

Schon am Vorabend heißt es im Sportheim des DJK/FC Seßlach wieder "Partyalarm".

Im Rothenberger Torturm widmet sich die Kunstausstellung "Erdenstern" der Seßlacherin Elisabeth Funk der "Green Art". "Sie ist unserer Mutter Erde und meinem Großvater Gotthilf Bihler gewidmet", erläutert Funk. Bihler war Holzbildhauer und Maler. "Er brachte mir bei, in allem Kunst zu entdecken, vor allem in der Natur, ja, im ganzen Universum", so die Künstlerin. "Erdenstern" wird am Freitag um 17 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist am Wochenende von 11 bis 18 Uhr und am Montag von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. "Wer sie nach der Kirchweih anschauen möchte, hat dazu noch bis Donnerstag, 8. August, Gelegenheit", fügt Funk hinzu.

Mit Schießbude, na klar

An allen Kirchweihtagen laden die einheimischen Gastwirtschaften zu Speis und Trank ein. Auf dem Maximiliansplatz ist mit Schießbude und Kinderkarussell für Unterhaltung gesorgt. Außerdem präsentieren die inhabergeführten Geschäfte und Einzelhändler ihr Angebot.