Mit Kräuterschätzen gestärkt durchs Jahr

Die wirkungsvollen Kräuterkräfte werden heutzutage oft unterschätzt, und doch wurden sie schon seit Jahrhunderten bei verschiedenen Alltagsbeschwerden auf unterschiedliche Weise verwendet. Im Rahmen einer Veranstaltung von Bayern-Tour-Natur lernen Interessierte wichtige Hausmittel aus "Hildegard von Bingens" Apotheke und das Geheimnis der Bitterkräuter kennen. Dabei dürfen sie einiges probieren und mit nach Hause nehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Karin Seubert unter der Telefonnummer 09548/8024 oder per E-Mail an karin.seubert11@googlemail.com. Treffpunkt am Samstag, 28. September, ist um 15 Uhr in Pommersfelden. red