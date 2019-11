Mit Kosmetik von Tür zu Tür

Vor 80 Jahren erblickte Helma Wendler, geborene Bobererowsky, in Langenhagen in Pommern als jüngstes von zwei Kindern das Licht der Welt. Im Alter von fünf Jahren musste sie mit ihren Eltern fliehen. Sie fanden in Rattelsdorf wieder eine neue Heimat.

Nach der Schule erlernte Helma Wendler den Beruf der Fleischereifachverkäuferin. Später wechselte sie in die Fleischerei Hoh nach Lichtenfels, wo sie auch ihren Ehemann Ludwig, den sie 1958 heiratete, kennen und lieben lernte. Nach der Hochzeit zogen beide nach Ebensfeld, wo sie fünf Kindern das Leben schenkte. Vier Enkel und zwei Urenkel sind ihr ganzer Stolz.

Helma Wendler hatte in Ebensfeld den ersten festen Laden mit kosmetischen Produkten, die sie auch an den Haustüren anbot, was sie auch weit über die Grenzen von Ebensfeld bekannt machte. Seit einem Jahr lebt die Jubilarin im Pflegeheim Eugeria in Kutzenberg, wo sie sich sehr wohl fühlt. Neben den Pflegekräften und Mitbewohner, gratulierte auch der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, Hauke Petersen. hkla