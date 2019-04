Mit Klopfbrettern erinnern Ministranten an die Kartage

Nach dem Glorialäuten am Abend des Gründonnerstags verstummen in den katholischen Gotteshäusern der Region die Kirchenglocken zum Zeichen der Trauer. Ihr vertrauter Klang kehrt erst in der Osternachtsfeier wieder in die Stadt zurück.

Daher erklangen im Gottesdienst statt der Glocken Klopfbretter bei der Wandlung. Am Karfreitag gingen die Ministranten der Filialkirche St. Marien in Haundorf mit Klopfbrettern durch die Straßen und ersetzten auf diese Weise die Kirchenglocken. Diese hölzernen Klopfbretter erzeugen einen klappernden Ton, der den Gläubigen die Kartage in Erinnerung bringen soll. Im Einsatz waren die Haundorfer Ministranten Lukas Lunz, Jonathan Schmidt, Jakob Lunz und Samuel Schmidt. maw