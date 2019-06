Mit Klobürste und Fahnen gegen den Coburger Convent

Das Stadtbild war am Pfingstwochenende wie gewohnt ziemlich bunt. Da waren zum einen die Studenten und Alten Herren mit den vielfarbigen Mützen und Bändern, die als Mitglieder der Landsmannschaften und Turnerschaften im Coburger Convent (CC) die Straßen und Biergärten der Vestestadt bevölkerten. Doch auch eine ganz andere Gruppe "bunter" Menschen verschaffte sich am Samstag Gehör. Gemeinsam riefen die Coburger Grünen, der Verein Alternative Kultur, Vertreter der Partei Die Partei und andere dazu auf, gegen den CC zu demonstrieren. Etwa 150, meist junge Menschen hatten sich auf dem Bahnhofsplatz versammelt.

Die Kritik an den Strukturen und Werten, die der CC vermittelt, zeigte sich auch äußerlich. Man sah zerrissene Hosen, nackte Füße, Regenbogenfahnen, bunte Schilder und eine Klobürste als Fahnenersatz. Gegen die Sonne hatten die Demonstranten Regenschirme mitgebracht und mit Kampfansagen bemalt. "Fight Sexism" war da zu lesen, oder "Nationalismus raus aus den Köpfen".

Von Polizei begleitet und beobachtet machte sich der Zug auf den Weg durch die Bahnhofsstraße, an der Post vorbei und die Mohrenstraße hoch bis zum Schlossplatz und schließlich auf den Marktplatz.Vorneweg ging der feministische Block und kritisierte lautstark das traditionelle Frauenbild, das in Männerbünden wie den Verbindungen noch oft zu finden sei. Viele der männlichen Demonstranten hatten sich lila Tücher als Solidarität mit den Feministinnen umgebunden.

In verschiedenen Reden wurde die Stadt Coburg aufgefordert, mehr Veranstaltungen und Möglichkeiten zu bieten, die allen Menschen offenstehen, anstatt nur studierenden oder studierten Männern.

Die am Marktplatz wartenden Studenten ließen sich von dem lauten Protest stören. Ernst nahmen sie ihn nicht, eher als willkommene Abwechslung zu Bier und Bratwurst und als eine Gelegenheit, sich über die kreativen und selbstgemalten Schilder zu amüsieren. Auf die Herausforderungen und Beleidigungen reagierten sie nicht.

Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Stadt auf die Forderungen reagiert. Der CC dürfte also auch in Zukunft sein Pfingsttreffen in Coburg abhalten. Die Demonstranten konnten jedoch zeigen, dass es in Coburg durchaus andere und kritischere Meinungen zum CC gibt, als sie die Stadt vertritt.