Mit Klischees aufräumen

Am Donnerstag, 28. März, beteiligen sich Firmen, Organisationen und Einrichtungen im Landkreis Erlangen-Höchstadt wieder am bundesweiten Girls' und Boys' Day. Schüler ab der fünften Klasse bekommen an diesem Tag Einblick in verschiedene Berufe, die mit geschlechtsspezifischen Klischees aufräumen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat noch vier Plätze für Mädchen frei.

Ein Blick ins Allerheiligste

Wer etwas für die Umwelt tun möchte, ist bei der Wasserwirtschaft beim Landratsamt genau richtig, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde. Drei Mädchen lernen, welche Spuren und wassergefährdende Stoffe es in der Wasserwirtschaft gibt und wie Abwasserentsorgung funktioniert. Auch das Facility Management im neuen Landratsamt öffnet seine Türen. Ein Mädchen darf in das Allerheiligste des Neubaus blicken: Gebäudetechnik und Gebäudeverwaltung sowie in den Veranstaltungsservice.

Interessierte können sich im Internet unter www.girls-day.de und www.boys-day.de für einzelne Aktionen anmelden. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Claudia Wolter von der Gleichstellungsstelle des Landkreises Erlangen-Höchstadt unter Telefon 09131/803-1321. red