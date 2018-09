Mit Kleinwagen unter die Leitplanke

Glimpflich ging ein Unfall aus, der sich am späten Montagnachmittag auf der Kreisstraße HAS 20 zwischen Dörflis und Ebelsbach ereignete. Eine 51 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Haßberge war mit ihrem Fiat in Richtung Ebelsbach unterwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve nach rechts aufs Bankett kam und mit der Fahrzeugfront unter der Leitplanke steckenblieb. Die Fahrerin blieb unverletzt. Nach einer halben Stunde konnte der Pkw "befreit" und die Fahrbahn geräumt werden. Die Frau konnte ihr Auto noch nach Hause fahren.