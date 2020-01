Mit klaren Siegen Richtung Tabellenspitze

Am ersten Spieltag im neuen Jahr waren die Schachspieler des SC 1868 Bamberg ihren Gästen klar überlegen. In der Landesliga Nord war mit Schwandorf der aktuelle Tabellenführer zu bezwingen, wobei die Vorzeichen auch ohne Spitzenspieler IM Pribyl gut standen. Da auch der Gegner zwei Ersatzleute aufbieten musste, stand ein durchschnittliches Wertungsplus von 64 Punkten für die Bamberger zu Buche.

Entscheidende Punkte wurden aber an den beiden vorderen Brettern geholt, wo die Gegner deutliche Wertungsvorteile hatten. Krug an Nr. 1 kam mit den schwarzen Steinen schon bald zum Ausgleich und machte in etwas besserer Stellung ein auch für den IM schwer abzulehnendes Remisangebot. Justus Schmidt an Brett 2 führte seinen Gegner mit einem Figurenopfer auf lange Sicht regelrecht vor. Dr. Plöhn und Lukas Köhler an den Brettern 3 und 4 erwiesen sich erwartungsgemäß in unübersichtlichen Stellungen als die Besseren.

Auch Hümmer an Nr. 5 und Dr. Röber an Nr. 8 häuften Schritt für Schritt kleine Stellungsvorteile an und münzten diese auch konsequent in Material- und schließlich Spielgewinne um. Überraschende Niederlagen setzte es für Jens Herrmann an Brett 6 nach einem Versehen und für Mittag an 7, dessen ungünstige Eröffnung von seinem jugendlichen Gegner konsequent ausgenutzt wurde. Der Sturz des Tabellenführers war aber schon perfekt, und mit dem 5,5:2,5 setzte sich der SC auf den geteilten zweiten bis vierten Platz, nur einen Mannschaftspunkt hinter dem neuen Spitzenreiter. In der traditionell sehr ausgeglichenen Liga steht nun wieder ein spannendes Finale bevor. Die Ergebnisse (Bamberg zuerst): Krug (2117) - IM Zvara (2384) 0,5:0,5, J.Schmidt (2167) - Dr. Barth (2256) 1:0, Dr. Plöhn (2135) - Stöckl (1996) 1:0, Köhler (2055) - Lautner (1992) 1:0, Hümmer (2075) - Paar (1950) 1:0, Herrmann (2064) - Mühling (2038) 0:1, Mittag (2026) - O. Schmidt (1788) 0:1, Dr. Röber (2016) - Dotzauer (1762) 1:0 In der Regionalliga Nordwest überfuhr die zweite Mannschaft den Tabellenletzten Weidhausen mit 6,5:1,5 und gab dabei trotz des Fehlens zweier Stammspieler nur drei Unentschieden ab. Der Kampf um jeden halben Punkt wurde mit dem Sprung an die Tabellenspitze - punktgleich mit Bad Neustadt - belohnt. pk Die Ergebnisse (Bamberg zuerst): Öhrlein (2105) - Günther (2059) 0,5:0,5, Riemer (2056) - Carl (1892) 1:0, Prof. Krauseneck (2047) - Knauer (1793) 1:0, Mikuta (2012) - Dr. Gärtner (1802) 1:0, Dr. Saring (1990) - Dehler (1751) 0,5:0,5, P. Wolf (1959) - Hempfling (1710) 1:0, Schmitz (1955) - Schillig (1825) 1:0, Steiner (1475) - Wurst (1675) 0,5:0,5