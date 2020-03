Es ist ein ehrgeiziges und in dieser Form bisher erstmaliges Projekt: der Bau der neuen Kindertagesstätte Reihenzach. Schon im September sollen die Kinder darin einziehen, obwohl bisher noch nichts auf den Bau hinweist. Möglich wird das durch die sogenannte Modulbauweise. Das Gebäude wird beim Lieferanten quasi in Einzelteilen zusammengesetzt und geliefert und an Ort und Stelle aufgestellt.

Weiter ging's jetzt im Stadtrat mit der Vergabe der Bauleistungen. Den Auftrag erhielt die Firma Faktor aus Düsseldorf. Die Summe beträgt 3,97 Millionen Euro. Damit liegt der Betrag zwei Prozent unterhalb der Kostenschätzung. Bürgermeister German Hacker sprach allen Beteiligten seinen Dank aus. Denn die mehr als schnelle Umsetzung des Beschlusses zum Bau einer siebengruppigen Kita in Modulbauweise klappe sehr gut. bp