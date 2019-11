Mit Kindern auf dem Weg nach Weihnachten

Im Advent tun man vieles gern, was im verbleibenden Teil des Jahres nicht so sehr im Vordergrund steht, wie zum Beispiel das Singen. Das Adventslied "Lasst uns froh und munter sein" wird bei dem diesjährigen Familienadventswochenende (6. bis 8. Dezember) in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein den Ton angeben. Es erzählt von Brauchtum und Tradition rund um den heiligen Nikolaus. Er, dessen Namenstag am 6. Dezember gefeiert wird, wird für die Familien der Begleiter durch die gemeinsamen Tage sein. Anmeldung ist erbeten bis Freitag, 22. November. Nähere Informationen erteilt die KLVHS Feuerstein, Telefon 09194/73630, E-Mail: zentrale@klvhs-feuerstein.de. red