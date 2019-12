Kinder sind einzigartig! Sie bereichern unser Leben mit ihrer Neugier und ihrem Wissensdurst. Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, sie dabei zu unterstützen und beschützen. Durch Achtsamkeit, Kenntnisse und Erfahrungen kann man seinem Kind helfen, sicher und geschützt die unterschiedlichen Entwicklungsstufen zu durchlaufen. "Mit Kinderaugen sehen! Pass auf!" lautet das Projekt zur Unfallverhütung des Vereins Klabautermann, das Referentin Barbara Gerlach am Dienstag, 10. Dezember, um 18 Uhr im Pfarrer Dubiel-Saal in der Heiligen Familie in Lichtenfels erläutert. Der Vortrag ist kostenlos. Es ist eine Anmeldung unter Tel. 09261/61767 erforderlich. red