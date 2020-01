Mit Kassing zum 25:22-Sieg

Nach dem jüngsten Heimerfolg gegen den SV Anzing brach die zweite Mannschaft des HSC 2000 Coburg am Samstag zu einer vergleichsweise kurzen Auswärtsfahrt zum DJK Waldbüttelbrunn auf. Mit Erfolg, denn das Bayernliga-Team siegte mit drei Toren Vorsprung.

Bayernliga Männer

DJK Waldbüttelbrunn - HSC Coburg II 22:25 (9:13)

Vor einer eher kleinen Zuschauerkulisse begann die Partie etwas holprig auf beiden Seiten. Die Coburger sammelten sich schneller, und nach dem 1:2 in der 5. Spielminute zogen sie mit einem 6:0-Lauf durch gutes Tempospiel und klar herausgespielte Chancen auf 8:1 davon. Großen Anteil daran hatten der gut aufgelegte Schlussmann Fabian Apfel und die körperbetonte Abwehr der Coburger.

Doch die Hausherren wehrten sich und kämpften sich mit 7:8 in der 21. Spielminute wieder zurück ins Spiel. Unbeeindruckt spielte der HSC II darauf wieder eine relativ komfortable 13:9-Führung bis zur Halbzeit heraus, die mit dem zweiten Siebenmeter-Treffer durch Niklas Knauer nach Ablauf der ersten 30 Minuten besiegelt wurde.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte die neu formierte offensive Abwehr der Gastgeber die HSC-Zweite vor neue Aufgaben. So konnten die Gastgeber den Rückstand, begünstigt durch einige technischen Fehler der Coburger, auf 13:15 in der 36. Minute verkürzen.

In der darauffolgenden Phase bis zur 53. Minute konnte der HSC II die Gastgeber auf einem konstanten Abstand von drei Toren halten, bevor die Hausherren noch einmal bis auf zwei Treffer beim 20:22 herankamen.

Danach blieb es wie zuvor bei einem Vorsprung von drei Treffern, den die Coburger bis zum Ende der Partie zum Endstand von 22:25 behaupteten.

Trainerstimme

Ronny Göhl (HSC Coburg II): "Ein großes Lob an die Mannschaft. Wir waren ab der ersten Minute hellwach und haben mit einer starken Abwehr in Verbindung mit dem Torwart den Grundstein für den Auswärtssieg gelegt. Im Angriff haben wir eine konzentrierte Leistung abgerufen. Es freut mich, dass Jakob Kassing nach langer Verletzungspause so stark aufspielte. Man hat das Gefühl, er war nie weg. Dadurch sind wir im Rückraum variabler und von allen Positionen gefährlich." pp