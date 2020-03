Mit Karl-Heinz Häusler geht eine Institution in der Gemeinde

Mit der Verabschiedung des Kämmerers Karl-Heinz Häusler geht eine mehr als 43 Jahre dauernde Ära in der Finanzverwaltung der Gemeinde Steinbach am Wald zu Ende. Die Gäste der Feierstunde im Freizeit- und Tourismuszentrum überhäuften Häusler nur so mit Lob.

Die Verdienste buchstabiert

"Das L in Deinem Nachnamen steht für Lebensleistung - diese hast du in den vergangenen 43 Jahren für die Gemeinde Steinbach am Wald in wirklich hervorragender Art und Weise vollbracht, wofür wir dir sehr dankbar sind." In seiner Laudatio ließ Bürgermeister Thomas Löffler die 43 Jahre und zwei Monate der Dienstzeit des scheidenden Kämmerers Karl-Heinz Häusler in der Gemeinde Revue passieren.

Die Buchstaben seines Nachnamens stünden für sein außerordentliches Wirken und Sein: H für Haushalt, Ä für Ältester im Bunde, U für umgänglich, S für stabil, E für erfolgreich und schließlich R für Ruhestand.

Fünf Bürgermeister habe Häusler in seiner Zeit in der Gemeinde miterlebt. Aus einem Wirtschaftsbetrieb kommend habe er unter Altbürgermeister Edwin Trebes in der Gemeinde begonnen und sich für die öffentliche Finanzwirtschaft unermüdlich weiterqualifiziert. Seine Familie, leidenschaftliches Engagement beim Tennisclub und ein Ausflug in die Politik begleiteten sein Wirken in der Gemeinde.

Für den Ruhestand wünsche die Gemeinde Karl-Heinz Häusler alles Gute, allem voran viel Gesundheit, noch viele schöne Jahre mit seiner Frau und seinen Kindern, und natürlich im Tennisverein sowie Gottes Schutz und Segen.

Die Mitarbeiter schlossen sich gerne den Worten des Gemeindeoberhauptes an und fassten die gute Zeit des Miteinanders in einem Lied zusammen.

Auch Landrat Klaus Löffler, der als damaliger Bürgermeister Karl-Heinz Häusler 15 Jahre an seiner Seite hatte, dankte diesem für die Wegbegleitung.

Gerührt von den lobenden Worten

Der "Ruheständler" zeigte sich sehr gerührt von den lobenden Worten. Er war dankbar dafür, dass die Verabschiedung im Freizeit- und Tourismuszentrum, also an dem Ort stattfinde, an dem alles begonnen habe. Hier sei er dem damaligen Bürgermeister der selbstständigen Gemeinde Steinbach vorgestellt worden. Er habe ihn motiviert, in die Finanzverwaltung der Gemeinde einzusteigen. red