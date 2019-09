Mit Kaffee und Plätzchen die neuen Funktionsträger begrüßt

"Vorstellung neuer Funktionsträger" - das ist Beamtendeutsch und bedeutete im Falle des Staatlichen Schulamts Lichtenfels einen Begrüßungstermin, bei dem am Freitagvormittag vor allem neue Schulleiter zusammenfanden. Der ovale Tisch im 1. Stock der Adresse Gabelsberger Straße 24 war gedeckt. Kaffee und Plätzchen. Doch bis 10 Uhr musste Schulamtsleiterin Stefanie Mayr-Leidnecker nicht warten, um die "Neuen" zu begrüßen. Zehn Minuten vor dem Termin trudelten sie ein, zwei neue Schulleiterinnen, ein neuer Rektor und eine Beratungsrektorin mit Themenfeld Schulpsychologie. Was sie nach dem Platznehmen zu hören bekamen, war ein durchaus humoriger Wink zu einem Umstand und zur Bedeutung eines Schulleiters. Doch wie arbeitet man sich in eine neue Schule bzw. solch neue Aufgabe ein? Eine Antwort gab Pia Löffler, bislang Konrektorin, nun Schulleiterin der Dr.-Roßbach-Grundschule. Die Stundenpläne, so sagte sie, seien ja schon längst vor Schulbeginn ausgearbeitet worden. Neben ihr saß Bernd Schick, zu dem es sich Mayr-Leidnecker nicht nehmen ließ, neckisch zu werden. Zwei Jahre habe er "im Coburger Ausland" gewirkt, nun ist er Rektor der Herzog-Otto-Mittelschule. Seine Herangehensweise: "Ich muss mir erstmal Überblick verschaffen, Menschen vor Ort kennenlernen, und in den ersten Tagen werden wir ganz viel miteinander reden." Mit einer besonderen Herausforderung wird hingegen Beratungsrektorin Anja Pschirrer zu kämpfen haben. Ihre Eingewöhnung wird in der Übergangslösung eines Schulcontainers stattfinden, dort ist an technischem Gerät "noch nix angeschlossen". Überdies treten nun auch Yvonne Seeliger und Matthias Pellmaier ihre Schulleitungs- bzw. Konrektorenposten an, Seeliger an der Grundschule in Marktzeuln und der gebürtige Bamberger und Oberbayern-Heimkehrer Pellmaier an der Dr.-Roßbach-Grundschule in Lichtenfels. Letzterer mit der ihm von seiner Vorgesetzten Löffler angetragenen Aufforderung, bei aufkommender "Gefahr der Betriebsblindheit" zu sagen, wenn ihm da "was auffällt". Demnächst stehen nun die Vereidigungen der neuen Funktionsträger an. MH