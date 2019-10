Mit Jürgen Schleicher soll frischer Wind ins Rathaus

Bei der Kommunalwahl 2020 wollen die Jungen Bürger Heroldsbach erstmals einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. Die Gemeinderätinnen Julia Brütting und Pia Heidl werden bei der Aufstellungsversammlung am Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr, im "Lindenhof" den Dritten Bürgermeister Jürgen Schleicher als Kandidaten vorschlagen.

"Heroldsbach als junge, aufstrebende Gemeinde braucht einen Bürgermeister mit frischen Ideen", so Brütting. Schleicher sei mit seiner großen kommunalpolitischen Erfahrung der ideale Kandidat für diesen Posten, ergänzt Heidl.

Der 43-Jährige sitzt seit zwölf Jahren im Gemeinderat, die Hälfte der Zeit als Dritter Bürgermeister. Im Laufe dieser ehrenamtlichen Tätigkeit war er mit Ausnahme des Abwasserzweckverbandes bereits in allen Ausschüssen vertreten. In dieser Zeit hat er unter anderem die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf umweltschonenderes LED und die Erstellung eines Konzepts für die gemeindliche Entwicklung auf den Weg gebracht. Zusätzlich ist er seit sechs Jahren Fraktionsvorsitzender der Jungen Bürger im Kreistag, dem er bereits seit zwei Perioden angehört. Außerdem initiierte er das regelmäßig erscheinende Infoblatt "No gschaud", in dem die Jungen Bürger die Heroldsbacher über ihre Arbeit in der Gemeinde informieren. Transparenz und Glaubwürdigkeit in politischen Entscheidungen seien ihm außerordentlich wichtig, mit den Herausforderungen der Kommunalpolitik sei er bestens vertraut, so Brütting und Heidl.

Für die Anforderungen des Bürgermeisteramts fühlt sich Schleicher durch seinen beruflichen Werdegang gewappnet. Durch seine Ausbildung im Bauwesen ist er mit den Gepflogenheiten der freien Wirtschaft vertraut, durch seine aktuellen Tätigkeiten bei der Stadt Erlangen besitzt er Erfahrung im öffentlichen Dienst.

Jürgen Schleicher bezeichnet sich als Heroldsbacher mit Leib und Seele. Seit seiner frühen Jugend sei er tief im Vereins- und Dorfleben der Gemeinde verwurzelt und engagiert. Der Zusammenhalt im Ort habe sein Verantwortungsbewusstsein ebenso geprägt wie seine Familie, der Fixpunkt im Leben des Vaters dreier Töchter.

Gemeinschaft ist es auch, was Heroldsbach für Jürgen Schleicher ausmacht. Diese Gemeinschaft möchte er in den kommenden Jahren als Bürgermeister stärken. Unterstützt wird er dabei besonders von den Listenkandidaten der Jungen Bürger, die bei der Versammlung am Sonntag ebenfalls gewählt werden.