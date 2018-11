Mit Judy Harper auf Winterweihnachtsreise

Unter dem Motto "Winter songs & tales" präsentieren die Gemeinde Knetzgau, der Kulturverein Museum Schloss Oberschwappach und die Galerie im Saal ein Konzert mit Judy Harper aus Haßfurt. Termin ist am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in Schloss Oberschwappach. Mit keltischen Weihnachtsliedern und einfühlsamen Texten will sie mit Unterstützung ihres Mannes Michael Weisel das Publikum mitnehmen auf eine märchenhafte Winterweihnachtsreise. Karten gibt es im Vorverkauf (Ruf 09527/7913) und an der Abendkasse. red