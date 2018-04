Mit "Joker" Nikolic gegen Tübingen

Nach dem überzeugenden Derbysieg gegen Medi Bayreuth geht es für Brose Bamberg am Samstag (20.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die bereits als Absteiger feststehenden Tübinger weiter. Dann könnte auch wieder ein Mann in der Bamberger Startformation stehen, der eigentlich schon raus aus der Rotation war. Der Slowene Aleksej "Ali" Nikolic bekam gegen Bayreuth durch die Daumenverletzung von Ricky Hickman seine Chance und nutzte sie: Am Mittwoch stand er 27:26 Minuten auf dem Parkett - in der zweiten Halbzeit wurde er gar nicht mehr ausgewechselt, weil er mit bissiger Verteidigung den Topwerfer Gabe York zur Wirkungslosigkeit verurteilte.



Lob von Trainer Luca Banchi

Dass die Tigers-Aufbauspieler Barry Stewart und Malcolm Lee (beide 10,6 Punkte im Schnitt) nicht heiß laufen, dafür soll wieder der slowenische Europameister im Brose-Team sorgen. "Er ist ein Spieler, der der Mannschaft hilft, konstanter und effizienter zu spielen. Er kennt seine Rolle und zahlt das Vertrauen zurück. Auch schon in Bremerhaven war er einer der besten Spieler auf dem Feld, obwohl er keine Punkte erzielt hatte", lobte Trainer Luca Banchi Nikolic nach dem Sieg im Derby. kg