Mit Johannes Reichert auf dem Jakobsweg

Mit seinem Vortrag mit Buchvorstellung unter dem Motto "3369 Kilometer auf dem Jakobsweg" kommt Johannes Reichert, Schweinfurter Autor verschiedener Reisetagebücher, am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr nach Untertheres. Er gastiert in der Gaststätte "Hubertus" (Maintalhalle und Schützenhaus). Die Volkshochschule Theres lädt ein, ihn auf seiner Radpilgerreise zu begleiten, die von Mainfranken in vier Etappen bis nach Santiago de Compostela in Spanien führte.

Illustriert wird die Lesung, wie die VHS weiter mitteilt, mit vielen Bildern, die die Hilfsbereitschaft, eindrucksvolle Landschaften und die Besonderheiten des Alleinreisens illustrieren. Es ist ein Abenteuer, mit dem der Autor anderen Betroffenen Mut machen möchte, auch nach einer schweren Krankheit körperliche Herausforderungen anzunehmen. Anmeldungen sind erbeten in der VHS-Geschäftsstelle, Rufnummer 09521/94200. red