Die evangelische Auferstehungskirchengemeinde lädt zu den Bibeltagen 2020 mit Heinz Bogner ab Donnerstag um 19 Uhr in den Gemeindesaal zum Thema "Mit Jesus rechnen im Spannungsfeld von Vertrauen und Zweifel", ein. Pfarrer Bogners lebendige, freie und tiefgründige Art zu reden, bringt ins Nachdenken und weckt die Sehnsucht nach Vertiefung des eigenen Glaubens und neuen Begegnungen mit Jesus, unserem Herrn. Weitere Termine sind am 30. Januar: "Mit Jesus rechnen in den stürmischen Phasen des Lebens"; 6. Februar: "Mit Jesus rechnen auf der Suche nach Heilung"; 13. Februar: "Mit Jesus rechnen mit der Sehnsucht nach dem Wunderbaren". Die Abende beginnen um 19 Uhr und werden von Musikgruppen der Auferstehungskirche musikalisch begleitet. red