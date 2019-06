Mit Infos zu Kräutern

Der Deutsche Alpenverein Sektion Bad Kissingen organisiert am Samstag, 29. Juni, einen Kräuterspaziergang. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz Sulzthal. Kräuterführerin Martina Keller zeigt die Vielfalt heimischer Wild- und Heilkräuter und erzählt Interessantes über die Verwendung und die Heilkraft der Pflanzen. Die Teilnehmer laufen rund um den Sportplatz und schauen, was sich am Wegesrand finden lässt, wie Johanniskraut, wilder Thymian und Dost. Bei einer kleinen Erfrischung endet der Spaziergang. Auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen. Anmelden kann man sich bei Birgit Rechtenbacher, Tel.: 09704/6130 oder an schriftfuehrer@dav-kg.de sek