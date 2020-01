Mit Indian Balance den Körper bewegen

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Indian Balance: Den Körper bewegen, während die Seele ausruht!" an. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Indian Balance ist ein Kräftigungs- und Dehnungstraining nach indianischer Art. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in der Heilpraxis Claudia Eckardt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red