Im Rahmen des Jahresprogramms "Himmlische Landschaften" findet am Samstag, 29. Juni, in der Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian Haßfurt eine Begegnung auf dem Berg statt. Auf der Hohen Wann ist eine Gottesdiensteinheit geplant. Abschließend gibt es im Tal für alle Gläubigen ein Frühstück. Die Leitung hat Diakon Manfred Griebel. Der Treffpunkt ist am Samstag, 29. Juni, um 6 Uhr am Parkplatz des Hotels Goger in Augsfeld. Anmeldung ist nicht nötig. red