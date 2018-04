Mit Hypnose gegen Stress

red



Am kommenden Montag, 16. April, um 18 Uhr lädt der Förderverein Patientenclub-Besucherdienst e. V. zu den öffentlichen Vorträgen über "Stressbewältigung mit Klinischer Hypnose" und "Körperliche Ursachen und Behandlung von Stress und Erschöpfung" in der ESG am Markusplatz 1 ein. Es sprechen Diplompsychologin Knarik Martirosyan, Praxis für Psychotherapie, und der Heilpraktiker Michael Manig, Schulleiter der Deutschen Heilpraktikerschule in Wasdorf. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung. Weitere Informationen gibt es bei Heike Nofal unter der Rufnummer 0951/5193029 oder im Internet unter www.foerderverein-patientenclub.de/veranstaltungen