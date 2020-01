Mit Humor und Grazie

Susanne Deuerling Wer ein echter Faschingsnarr ist, der kommt am Büttenabend in Steinwiesen nicht vorbei. Lachgranaten, Augenschmaus und viele Überraschungen verspricht das Programm, das hinter vorgehaltener Hand wie ein Schatz gehütet wird. Natürlich sickert da einiges durch, denn welcher Narr kann schon alles für sich behalten? Also aufgepasst, es gibt Sehenswertes wie die hübschen Mädels der Prinzengarde und der Jugendgarde sowie die Tanzmariechen und erhabene Majestäten wie Prinz Frank II. und Prinzessin Ramona I. Auch das Kinderprinzenpaar Nils I. und Amelie I. zeigt sich schon ganz professionell, denn einige Termine haben die beiden bereits mit Bravour gemeistert.

Verschiedene Tanzgruppen, bei denen besonders die Herren auf ihre Kosten kommen, und gestandene Mannsbilder des Elferrats proben wie wild und wollen die Besten sein. Auch auf die Büttenreden, die sicherlich wieder für Überraschungen sorgen werden, kann man sich freuen. Bei Lachgaranten wie Moni Reißig, dem "Zwerg vom Berg", Wieland Beierkuhnlein und Neulingen wie Ramona Beierlorzer bleibt kein Wunsch offen. Auch die "Koslowskis" sind wieder mit dabei, und auch bei den zahlreichen Sketchen gibt es viel zum Lachen.

Politiker als Zielscheibe

Die Politiker können sich freuen: Auch sie nimmt man gerne wieder auf die Schippe, und gewiss wird auch die bevorstehende Kommunalwahl ein Thema sein. Musikalisch werden die Abende von "Ali & Querchl" umrahmt.

Beim "Generationen-Büttennachmittag" stehen die Jugend und die Kinder im Mittelpunkt. Neben den verschiedenen Garden, der Prinzengarde, Jugendgarde und Kindergarde sowie den Tanzmariechen, der SV-Kinderturngruppe und dem Jugendelferrat werden weitere Attraktionen und Überraschungen erwartet. Sketche von Max und Luca, Reden von Julia Beierkuhnlein, David Wiedel und Moritz Feil stehen auf dem Programm. Auch die Kinder des Kindergartens St. Marien haben sich angesagt. Natürlich sind auch die "Erwachsenen" sehr willkommen, und mit dem Prinzenpaar und dem Elferrat wird auch die Prominenz des Steinwiesener Faschings vor Ort sein.

Die Büttenabende sind am Freitag, 31. Januar, und am Samstag, 1. Februar. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Der Generationen-Büttennachmittag am Sonntag, 2. Februar, beginnt um 14.11 Uhr.

Karten sind noch für den Freitag und für Sonntag erhältlich und kosten am Freitag 13 Euro und am Sonntag sieben Euro. Die Karten können nur bei Spiel- und Schreibwaren Gudrun Kämpfer, Kronacher Straße 16 in Steinwiesen, erworben werden. Reservierungen sind nicht möglich.

"Franken Helau"

Doch das ist noch nicht alles, was Steinwiesen zu bieten hat. Bereits am 24. und 25. Januar findet die Aufzeichnung der Faschingssendung des Bayerischen Rundfunks "Franken Helau" statt. Hochkarätige Auftritte aus dem ganzen Landkreis Kronach werden hier sicherlich begeistern, wie etwa die Prinzengarde aus Steinwiesen, die "Rotkäppchen" und die Landkreisgarde Ü 15, die "Kroniche Fousanocht" und auch die "Sumbache Waschweiber". Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es bei Spiel- und Schreibwaren Gudrun Kämpfer zum Preis von 19 Euro (inklusive alkoholfreie Getränke). Wenn jemand an beiden Veranstaltungen interessiert ist, an "Franken Helau" und einem Büttenabend, kosten die beiden Karten zusammen 29 Euro.

29. Faschingsumzug

Schon bei den vielen Proben wird der Steinwiesener Fasching zu einem Event, das sich sehen lassen kann. Professionell und doch mit sehr viel Spaß - das ist das Motto der Vorbereitungen.

Herzliche Einladung ergeht auch zum 29. Faschingsumzug der FGS am Faschingssonntag, 23. Februar, ab 13.30 Uhr. Anmeldungen für Gruppen, Faschingswagen oder auch Einzelpersonen nimmt Jürgen Deuerling, Saunkel 2, entgegen.