Mit Hingabe gestaltet

An diesem Samstag und Sonntag, 24. und 25. November, findet im Mehrzweckhaus Nurn zum 16. Mal eine Krippenausstellung, die mit einem Adventsbasar verbunden ist, statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Diese Präsentation von Werken leidenschaftlicher Bastler, die in den vergangenen Monaten wieder viel Freizeit in ihr Hobby investiert haben, wird sicherlich auch heuer bei den Besuchern Bewunderung auslösen. Nicht nur örtliche Krippenbauer, sondern auch Heimwerker aus benachbarten Orten werden mit ihren vielfältigen kreativen Exponaten zur Bereicherung der Schau beitragen.

"Lassen Sie sich von der Schönheit der ausgestellten Kunstwerke inspirieren. Verbringen Sie gemütliche Stunden in einer Atmosphäre der Gelassenheit und des Schauens, in der sicherlich Freude auf das kommende Weihnachtsfest zu spüren ist." Mit diesen einladenden Worten wenden sich die Organisatoren Jochen und Michael Vogler an die Bevölkerung. Während der Öffnungszeiten wird den Gästen Kaffee, Glühwein und Kuchen angeboten. hf