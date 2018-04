Der Auftritt des fränkischen Kirchenkabaretts (FKK) am Freitag, 20. April, um 20 Uhr im großen Festzelt auf dem Zeltplatz bei Schornweisach soll der Höhepunkt eines Festwochenendes werden, das die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schornweisach-Vestenbergsgreuth vom 20. bis 22. April veranstaltet.

Vier fränkische Pfarrer (Helmut Spaeth aus Bad Windsheim, Klaus Lindner aus Dombühl, Richard Tröge aus Segnitz und Alexander Seidel aus Wilhelmsdorf) erlauben bei ihren Auftritten dem Publikum einen Einblick in die alltäglichen Abenteuer des kirchlichen Lebens, heißt es im Pressetext der Veranstalter.

Im aktuellen Programm präsentieren die vier Kabarettisten die Geschichte des fränkischen Pfarrers Gottlieb Hiobson. Von einem auf den anderen Tag misslingt ihm alles: Die Kirche bleibt leer, im Kindergarten gibt es Streit, und die Diskussionen mit seltsamen Brautpaaren rauben ihm den letzten Nerv. Noch ahnt er ja nicht, welche himmlischen Verwirrungen dahinter stecken. Wiederholt sich hier die uralte biblische Geschichte von Hiob dem Gerechten, der unverschuldet von Unglück heimgesucht wird, weil Gott mit dem Versucher eine Wette abgeschlossen hat?

Das fränkische Kirchenkabarett FKK erlaubt seinem Publikum einen humorvoll-schonungslosen Blick auf das evangelische Franken. Und es entwickelt eine Vision von Kirche, die ihren Schwächen mit himmlischem Humor begegnet. Vor dem Auftritt der vier Pfarrer gibt es ab 18.30 Uhr die Möglichkeit zum Abendessen.

Am Samstag, 21. April, lädt die evangelische Landjugend zu "Beats am See". Ab 20 Uhr legen DJ "Farm3r" und DJ "Mandangus Storm" auf, der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 22. April, findet um zehn Uhr vormittags ein Festgottesdienst auf dem Zeltplatz mit anschließendem Mittagessen statt. Die Predigt hält der frühere Dekan Heinz Haag. Der Erlös der Veranstaltungen ist für das Jugendheim und den Zeltplatz des Dekanats Markt Einersheim bestimmt. red