Mit Herzog Ernst II. und der Wissenschaft befasst

In der Reihe "Wissen um 12" findet der nächste Vortrag am Donnerstag, 6. September, um 12 Uhr im Coburger Puppenmuseum statt. Die Militärische Laufbahn Herzog Ernst II. und seine Beteiligung an den Kriegen im Vorfeld der Deutschen Reichseinigung stehen dieses Mal im Mittelpunkt der Betrachtung. Zum Thema passend wurden wieder Objekte aus den Städtischen Sammlungen Coburg ausgewählt, darunter ein Gemälde der Schlacht bei Eckernförde von 1849, die dem Herzog einigen Ruhm verschaffte. Ob dieser berechtigt war, daran scheiden sich die Geister, die Erinnerungen des Herzogs sollen nicht ganz der Realität entsprechen. Mehr dazu erfahren die Teilnehmer im circa 30-minütigen Vortrag. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Objekte können dann den ganzen Monat September über in einer Vitrine im Puppenmuseum zu den Öffnungszeiten täglich von 11 bis 16 Uhr betrachtet werden. Später sind sie einer Pressemitteilung zufolge digital auf der Homepage unter www.coburg.de/Subportale/Staedtische-Sammlungen-Coburg.de zu finden.

Am Samstag, 8. September, beteiligt sich auch das Puppenmuseum an der Coburger Museumsnacht. Deshalb bleibt es tagsüber geschlossen und öffnet am Abend von 18 bis 24 Uhr seine Türen. "Wissenschaft und Spiel - ein Kontrast?" ist die Frage, um die es sich beim diesjährigen Programm zur "Nacht der Kontraste" dreht. In der interdisziplinären Sonderausstellung "Modelle, die die Welt bedeuten - wie Wissen entsteht" treffen Modelle aus unterschiedlichen Wissensgebieten der Hochschule Coburg auf die Modellspielsachen des Coburger Puppenmuseums. Was auf den ersten Blick nach einem Kontrast aussieht, entwickelt bei näherer Betrachtung einige Gemeinsamkeiten. Dazu zeigen Studenten der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften spannende Versuche aus der technischen Physik, Kinder können ein Papiermodell der Erde basteln und den 3 D-Globus aus dem Creapolis-Makerspace bewundern. Für märchenhafte Stimmung sorgt Monsieur Chocolat mit seinem "Choco-la-mat", dem er nicht nur Musik, sondern auch süße Köstlichkeiten entlockt. red