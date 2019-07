Ein Radfahrer ist am Freitagnachmittag in Gräfenberg, als er unbeabsichtigt auf eine Fräskante fuhr, gestürzt. Zu seinem Glück trug der 63-jährige einen Fahrradhelm, so dass er mit nur leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro.