Mit Heinz Guba auf dem Fichtelgebirgshöhenweg

Die Wandergruppe des Bürgervereins Ebern unternimmt am Sonntag, 30. Juni, eine Wanderung. Sie führt die Teilnehmer ins Fichtelgebirge, wie der Bürgerverein mitteilte. Der Treffpunkt zum Bilden von Fahrgemeinschaften ist um 9.30 Uhr auf dem Realschulparkplatz in Ebern. Die etwa zehn Kilometer lange Rundwanderung dauert rund dreieinhalb Stunden. Die Teilnehmern wandern ab dem Parkplatz an der Luisenburg auf dem Fichtelgebirgshöhenweg vorbei am Großen Haberstein (848 Meter) hinauf zur Großen Kösseine (939 Meter) mit dem gleichnamigen Schutzhaus, wo eine Rast vorgesehen ist. Der Rückweg führt zum Burgsteinfelsen und Kaiser-Wilhelm-Felsen sowie durch das Felsenlabyrinth zum Ausgangspunkt zurück. Der Wanderführer ist Heinz Guba. Auch Gastwanderer sind dazu willkommen. Abschließend ist eine Einkehr. Das Fichtelgebirge ist bekannt für seine schönen Landschaften und Wanderwege. Eine der bekanntesten Erhebungen ist der Ochsenkopf, den im Winter vor allem die Skifahrer schätzen. red