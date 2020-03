Mit Haschisch und Marihuana unterwegs

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Bayreuth hat am Montagmittag einen VW Golf mit Münchner Zulassung an der Rastanlage Pegnitz kontrolliert. Das Auto war auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. In der Hosentasche des 25-jährigen Beifahrers fanden die Beamten einen in Papier eingewickelten Brocken Haschisch. Die geringe Menge des Betäubungsmittels wurde noch vor Ort sichergestellt und der Mann wegen des Drogenbesitzes angezeigt. Bei einem 38-jährigen Mann aus Sachsen hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Montagmorgen zwei Aluplomben mit Marihuana gefunden. Der Lüftungsbauer wurde von den Beamten an der A 9 am Parkplatz Sophienberg in Richtung München kontrolliert. Er hatte die Drogen in seiner Reisetasche versteckt. Die geringe Menge Marihuana wurde sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol