Mit Harfe und Kontrabass

Der Kulturverein in Rügheim weist auf eine besondere Veranstaltung hin: Das nächste Meisterkonzert findet am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr im Schüttbau statt.

Mit Andreas Mildner, Harfe, und Stanislav Anischenko, Kontrabass, ist beim Meisterkonzert ein ungewöhnliches, spannendes Duo zu Gast. Andreas Mildner, geboren 1984, zählt sicherlich zu den interessantesten Harfenisten seiner Generation. Durch technische Brillanz und sein unglaublich ästhetisches Spiel mit den Klangfarben schafft er es, immer wieder zu begeistern.

Der Soloharfenist des WDR-Sinfonieorchesters Köln ist mit seinem außergewöhnlichen und umfangreichen Repertoire ein vielgefragter Solist im In- und Ausland. Neben dem Solo- und Orchesterspiel widmet er sich ausführlich der Kammermusik.

Stanislav Anischenko begann sein Kontrabassstudium in Minsk (Weißrussland), nachdem er bereits sechs Jahre lang Cello studiert hatte. Schon während seiner Studienzeit gewann er mehrere Preise bei großen Wettbewerben. Neben seiner Tätigkeit als Solobassist des WDR-Sinfonieorchesters Köln spielt er viel Kammermusik mit diversen Ensembles und Formationen. Seit dem Wintersemester 2014/15 ist Stanislav Anischenko Professor an der Hochschule für Musik in Detmold und leitet die dortige Kontrabassklasse.

Auf dem Programm des Konzertes in Rügheim stehen Werke von J. S. Bach, F. Schubert, M. Bruch, A. Roussel und J. Francaix. Konzerteinführung ist um 16 Uhr im Schüttbau-Foyer. red