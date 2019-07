Mit Handy, einem Liter Flüssigkeit und Verbandsmaterial unterwegs

Bei der neu eingeführten Bayerischen Meisterschaft im Traillauf in Veitshöchheim gingen vier Athleten des TV 48 Coburg über 30 Kilometer ins Rennen und schnitten erfolgreich ab. Die 30-Kilometer-Strecke wies 720 Höhenmeter auf, führte über zahlreiche Anstiege und etliche auch steilere Bergpassagen.

Als "Handgepäck" musste jeder Läufer einen Liter Flüssigkeit, ein Handy und Verbandsmaterial mit sich führen. Es war ein sehr schöner Lauf mit vielen reizvollen Trailpassagen durch den Wald, über Wiesen und Flurwege. Die Witterungsbedingungen waren ideal und so schickte der Starter um neun Uhr das große Starterfeld auf die beschwerliche "Reise". Bei den Frauen wurde Kim Schreiber, ein unbekanntes Gesicht von der LG Bamberg, hoch überlegen mit einem Riesenvorsprung bayerische Meisterin.

Das Frauenteam des TV 48 Coburg holte sich den Mannschaftstitel in der Klasse W50 mit Christine Schrenker, Christine Lieb und Anja von Imhoff. Lieb war mehr als zufrieden, dass sie neben der goldenen mit dem Team auch noch die Silbermedaille in ihrer W55 gewann. In der stark besetzten W50 musste sich Schrenker mit Rang vier zufrieden geben, einen Platz dahinter lief Anja von Imhoff über die Ziellinie.

Alexander Bauer vom TV 48 Coburg überquerte mit 2:38:27 Stunden als Sechster der Altersklasse M40 die Ziellinie, ebenso Bernhard Hümmer in der M55 (11. Platz). uz