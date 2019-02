Mit Handy am Ohr und der Hand am Steuer unterwegs

Im Zuge der streckenbezogenen Verkehrsüberwachung auf der Bundesstraße 279 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Ebern am Dienstag über den Tag verteilt wieder den Verkehr. Mit der streckenbezogenen Überwachung wollen alle anliegenden Polizeidienststellen an der gesamten B 279 als überregionaler Durchgangsstraße die Verkehrssicherheit erhöhen und die Unfallzahlen senken, wie die Inspektion in Ebern mitteilte. Hierbei wird die allgemeine Aufmerksamkeit der Autofahrer eingefordert, genauso aber die Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht. Unterstützt wurden die Eberner Polizeibeamten in ihrem Dienstbereich am Dienstag von der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck.

Die Verkehrspolizei hatte am späten Vormittag auf Höhe Ebern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Der schnellste Autofahrer wurde mit 124 Stundenkilometern fotografiert. Dafür erhält er eine Bußgeldanzeige mit der Post.

Negativ aufgefallen

Die Eberner Beamten kontrollierten mobil. Teils mit zivilem Fahrzeug, teils mit Streifenwagen. Gerade im Punkt Aufmerksamkeit gab es Beanstandungen. Insbesondere die Nutzung von Handys fiel negativ auf. Achtmal wurden Autofahrer bei der Handynutzung zwischen Maroldsweisach und Rentweinsdorf erwischt und werden angezeigt. "Der Gedanke, was durch die Ablenkung während der Handy-nutzung beim Fahren alles passieren kann, ist hier wohl bei den betreffenden Fahrzeugführern nicht präsent", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung zu den Kontrollen. Offensichtlich sei auch ein Bußgeld von 100 Euro, zuzüglich Gebühren und Auslagen, nicht genug, um von der Handynutzung abzuhalten. Sehr negativ fällt auch auf, dass sogar in den schweren Lastwagen "das Bewusstsein mangelt und während der Fahrt telefoniert wird".

Ohne Gurt unterwegs

Aber auch bei der Gurtpflicht wurden wieder Verstöße festgestellt. Nebenbei wurden viele kleinere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Zum Beispiel wurde ein landwirtschaftliches Gespann gestoppt, da am Anhänger kein Kennzeichen angebracht war. Auch hier zeigt sich die fehlende Aufmerksamkeit. Weitere Kontrollen werden deshalb folgen, kündigt die Polizei in Ebern an. red