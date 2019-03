Mit Haftbefehl Gesuchte stellt sich der Polizei

Über den Polizeinotruf meldete sich am Donnerstagabend eine Coburgerin bei der Polizei und bat um ihre Festnahme. Gegen sie bestand ein aktueller Haftbefehl. Die Coburger Polizisten nahmen die 55-Jährige in der Innenstadt fest. Allerdings ging es nicht auf direktem Weg ins Gefängnis. Die Festgenommene hatte 2,24 Promille intus und musste zunächst in einer Haftzelle der Coburger Polizei ausgenüchtert werden. Am nächsten Tag erfolgte ein Transport in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt.