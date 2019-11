Mit Haftbefehl gesucht

Am Freitagmittag kontrollierte eine zivile Fahnderstreife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth einen Mercedes-Benz mit moldawischer Zulassung an der Anschlussstelle Trockau. Dieser war auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München unterwegs. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beifahrer, ein 26-jähriger Moldawier, seinen erlaubten Aufenthalt um mehr als einen Monat überschritten hatte. Er hielt sich somit illegal in Deutschland auf. Weiterhin wurde bekannt, dass gegen den Mann unter anderen Personalien ein Haftbefehl wegen illegalen Aufenthalts und Urkundenfälschung vorliegt.

Er hatte sich Anfang des Jahres bei einer Kontrolle der Bundespolizei mit einem gefälschten rumänischen Reisepass ausgewiesen. Nach Bezahlung einer vierstelligen Geldstrafe zur Abwendung des Haftbefehls und Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurde ihm von der Ausländerbehörde eine Ausreisefrist bis zum Sonntag gesetzt. pol