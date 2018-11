Mit Haftbefehl gesucht: Straftäter aufgegriffen

An der Autobahnraststätte Rhön wurde in der Nacht auf Donnerstag ein 28-jähriger Kurierfahrer von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehles wegen einer Straftat gesucht wird, meldete die Bad Brückenauer Polizei. Da der Arbeitgeber des 28-Jährigen die Strafe in Höhe von 1700 Euro bei einer anderen Polizeidienststelle unverzüglich beglich, blieb dem Kurierfahrer ein Gefängnisaufenthalt von mehreren Tagen erspart. Wegen weiteren Verstößen gegen Fahrpersonalvorschriften kommen auf den Mann und den Arbeitgeber noch weitere Bußgelder zu. pol