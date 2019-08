Mit Händen etwas schaffen

Natürliche Werkstoffe wie Holz oder Weidenruten bieten viele kreative Möglichkeiten, etwas mit der Hand zu schaffen. In diesem Jahr wurden diese Materialien auch wieder ins Jugend-Sommer-Ferienprogramm von Weismain und Altenkunstadt einbezogen.

Auf dem Hof der Familie Henzler in Erlach gab es dazu ein geeignetes Umfeld mit vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten. Eckart Henzler konnte zeigen, wie aus einem gut abgelagerten Holz und mit geschickten Händen sich beispielsweise Tiere und sogar ganze Krippenlandschaften schnitzen lassen.

Ganz so anspruchsvoll musste es für die Mädchen und Jungen im Rahmen des Jugend-Sommer-Ferienprogramms nicht gleich sein und schon als sie Pfeil und Bogen erstellen durften, bereitete dies allen sichtlich Freude.

Eine ähnliche erfreuliche Resonanz war auch bei einem weiteren Aktionstag festzustellen, als es darum ging ein Baumhaus zu erstellen. Im Garten der Familie Henzler war gleich der geeignete Baum ausgesucht - und so gingen alle voller Tatendrang an die Aufgabe. Als alles verwirklicht war, natürlich floss bei den hochsommerlichen Temperaturen auch das Limo "auf der Baustelle" in Strömen.

Regelmäßig nimmt Korbmachermeisterin Walburga Kraus am Jugend-Sommer-Ferienprogramm Altenkunstadt teil. Auch heuer hielt sie wieder einen Korbflechtkurs ab. Er konnte diesmal allerdings nicht im Freien stattfinden, weil das Wetter ganz einfach zu schlecht war, und so zogen alle kurzerhand in die Wohnung von Walburga Kraus um und ließen hier die Werkstatt entstehen.

Sehr bald wurden dabei den Mädchen und Jungs deutlich, dass es sich hierbei um eines der ältesten Handwerke der Welt handelt und dass dieses sich zudem mit einfachsten Werkzeugen ausüben lässt. Besonders gefragt sind dabei die immer auch die ganz natürlichen Werkzeuge, nämlich die Hände der Menschen selbst. Dieter Radziej