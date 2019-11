Mit Hackbrett und Harfe

Das Duo "33zwo" spielt außergewöhnliche Musik auf Schloss Weißenbrunn. Die Konzerte finden am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, jeweils um 17 Uhr im Schloss statt. Elisabeth und Johanna Seitz sind mit ihrer ungewöhnlichen Instrumentenkombination Hackbrett (Salterio) und Harfe weltweit unterwegs - und jetzt in dem kleinen Ort. Das Duo "33zwo" ist laut Veranstalter in Konzerten und auf Festivals mit Musik des Mittelalters, der Renaissance, des Barocks sowie mit zeitgenössischen, teilweise speziell für sie geschriebenen Werken und eigenen Arrangements zu hören. Die beiden Schwestern lieben es, Altes und Neues zu verknüpfen. red