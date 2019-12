"Auf dem heißen Stuhl zwischen Bürgermeister und Geschäftsleiter erfüllte Petra Klug ihre Aufgaben hervorragend und mit äußerster Diskretion, so wie es bei dieser vertrauensvollen Stellung geboten ist", hob der Bürgermeister Thomas Sechser (CSU) bei der Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderates Oberaurach hervor.

Petra Klug war über zehn Jahre die rechte Hand des Bürgermeisters in seinem Vorzimmer und glänzte durch ihr herausragendes Engagement. Zuvor bereits in den Gemeindeverwaltungen Maßbach und Knetzgau tätig, brachte sie damals bei ihrer Einstellung die besten Voraussetzungen mit.

Nach ihrem Ausscheiden wird die in Ziegelanger wohnende Verwaltungsangestellte Oberaurach als Leiterin der Senioren-Tanzgruppe erhalten bleiben, wie der Bürgermeister erklärte. Mit einem stehenden Applaus schlossen sich alle Gemeinderäte dem Dankeswort Sechsers an.

Beschlossen hat der Gemeinderat eine Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft Neuschleichach für die Sanierung des Armin-Knab-Hauses. Der gemeindliche Anteil an den Kosten beläuft sich nach Abzug der 89-prozentigen Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung auf 173 370 Euro.

Für die Sanierung und den Umbau des Gebrüder-Mendel-Hauses in Dankenfeld wurde ebenfalls die Ausführung einstimmig beschlossen. In den voraussichtlichen Gesamtkosten von 728 360 Euro sind zum Beispiel der Austausch der Heizungsanlage, die Sanierung aller WC-Anlagen, der komplette Fenstertausch sowie die Sanierung des Terrassenbereiches und einige Gewerke mehr enthalten. Ein Antrag auf staatliche Förderung wird gestellt.

Beschlossene Sache ist die Jugend- und Kulturförderung. Die Sport-, Musik-, Gesangs- und Feuerwehrvereine erhalten Unterstützung gemäß den Richtlinien der Gemeinde.

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Gemeinderat bedankte sich Bürgermeister Sechser bei allen Gremiumsmitgliedern. "Mit guten Ideen und dem Blick für das Wesentliche und Machbare wurde mit großem Engagement an der Zukunft unserer Gemeinde gearbeitet und diese weiterentwickelt." Zweiter Bürgermeister Hans Albert schloss sich den Worten an und hob auch das harmonische Klima in der Verwaltung und dem Bauhof hervor.