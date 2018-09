Mit großer Wucht aufgefahren

Mit großer Wucht fuhr am Mittwochmittag der 33-jährige Fahrer eines BMW in Fahrtrichtung Norden kurz vor Beginn des Forchheimer Baustellenbereichs in das Heck eines Audi, der von einem 76-Jährigen gefahren wurde. Dieser hatte sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen müssen, was der nachfolgende Fahrer des BMW, auch wegen seiner zu schnellen Fahrweise, zu spät bemerkte. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 15 000 Euro geschätzt.