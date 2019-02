Mit Grafiken durchs Kirchenjahr

Anfang der 80er Jahre, als der langjährige Leiter des Kunstvereins, Kurt Neun, Vertrauensmann des Kirchenvorstands war, schaffte sich die Gemeinde St. Lukas auf seine Beratung hin die großformatig auf Holz aufgezogenen Grafiken an. Sie begleiten die Gemeindemitglieder auf ihre eindrucksvolle Weise durch das Kirchenjahr, das ja einen anderen Verlauf als das Kalenderjahr hat. Die Grafiken sind schwarz-weiß. Sie entsprachen damals in ihrer Nüchternheit und Abstraktheit sowohl dem damaligen Kunstgeschmack als auch der schlichten Räumlichkeit der Kirche. Im Laufe der Jahre ging das Verständnis für diese Form des Wandschmuckes immer mehr verloren. Deswegen wird das vorbereitende Team am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr im Abendgottesdienst diese Grafiken mit Texten und Liedern vorstellen und in ihrer Verbindung zum Kirchenjahr zur Interpretation anregen. Ein besonderes Highlight ist die musikalische Begleitung von Rolf Schilling, Klavier, und Klaus Wunderer, Saxofon, die auch Jazzelemente ins Spiel bringen. red