Die Pfarrei Ebelsbach lädt für Sonntag um 10 Uhr zum Familiengottesdienst ein. Die "Harmonie" Ebelsbach stimmt auf die Urlaubszeit ein. An verschiedenen Stationen in der Kirche kann man sich segnen zu lassen, um mit Gottes Segen in die schönste Zeit des Jahres zu starten, teilt Diakon Joachim Stapf mit. red