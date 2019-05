Mit Gott auf dem Weg

"Gelangen wir trockenen Fußes in die Kirche, es regnet doch?" Das war die erste Frage in der WhatsApp-Gruppe der Konfirmanden um 6.58 Uhr am Konfirmationssonntagmorgen in Schornweisach/Vestenbergsgreuth. Da war schon um 6 Uhr die erste Konfirmandin beim Friseur, und daran merkt man, wie wichtig dieser Tag ist. Es ist eben nur einmal Konfirmation. Und dieser Tag soll festlich und gelungen sein. Mit "Joyful, joyful Lord" und "It's a good life" zeigte der Gospelchor unter Leitung von Katharina Rain, das er es drauf hat, und auch der Posaunenchor begleitete die Gemeinde unter Leitung von Marcus Rain, der als Vertrauensmann des Kirchenvorstandes die Jugendlichen erinnerte, dass sie ein Segen sind und bleiben. Die Predigt bündelte, was die Gemeinde erlebte: Jugendliche, die sich auf den Weg machen mit Gott und das Angebot Gottes, sich segnen zu lassen, wahrnehmen. Gebete, Lesungen, all das, was zum Gottesdienst selbstverständlich gehört, übernahmen die Konfirmanden. Gott ist gnädig, und es hat nicht geregnet, als die Konfirmanden vom Gemeindehaus den Berg hinunter zur Kirche gingen. "Gott sei Dank", sagt Pfarrerin Tabea Richter. red