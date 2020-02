Am Mittwoch, 26. Februar, findet ab 15 Uhr im Rahmen der Zukunftswerkstatt Digitalisierung ein digitaler Stammtisch im Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt statt. Bei digitalen Stammtischen referieren Experten aus ganz Deutschland per interaktivem Livestream über Themen und Inhalte der digitalisierten Welt. Auch beantworten sie die Fragen der Teilnehmer vor Ort, wie das Mehrgenerationenhaus mitteilte. Bei diesem Stammtisch zum Thema "Mit Google-Maps die Stadt entdecken" klärt eine Expertin der Firma Google auf, wie man den Kartendienst bestmöglich im Alltag nutzt. Das Mehrgenerationenhaus lädt Interessierte aller Generationen ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Ruf 09521/9528250. red