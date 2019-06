Mit goldenen Verdienstkreuzen geehrt

Die Soldatenkameradschaft Hetzles feiert ihr 120. Gründungsfest. Am Sebastianstag, den 20. Januar 1899 gründeten 40 ehemalige Soldaten, Krieger und Veteranen den Veteranen- und Soldatenverein Hetzles. Am 12. April 1899 wurde in München die Gründungsurkunde ausgestellt. Diese ist heute noch gut erhaltenes Vereinseigentum. Im Gründungsjahr schaffte man auch eine Vereinsfahne an, die am 30. Juli 1899 geweiht wurde. Die Patenschaft übernahm damals der Krieger- und Soldatenverein Neunkirchen am Brand.

Der Zweite Weltkrieg überschattete das Vereinsleben. Kameraden mussten hinaus an die Front. Viele gefallene, vermisste und verwundete Kameraden hatte der Verein zu beklagen. Von 1939 bis ins Jahr 1965 ruhte der Verein. Bei der Wiedergründungsversammlung im damaligen Vereinslokal Bayer zählte der Verein wieder 90 Mitglieder, darunter auch erstmalig Bundeswehrreservisten. Zum 80. Jubiläum im Mai 1979 wurde im Rahmen eines Kreis- und Bezirkstreffens des DSKB das neue Ehrenmal, das vom Neunkirchner Künstler Felix Müller gestaltet und von Kameraden des Vereins errichtet wurde, eingeweiht. Die Patenschaft für die neue Vereinsfahne übernahm zum 100. Jubiläum im Mai 1999 die Soldatenkameradschaft Poxdorf. Aus Anlass des diesjährigen 120. Geburtstages der SK fand im Festsaal des Vereinslokals Mendelwirt ein Ehrungsabend statt, bei dem viele Kameraden für ihre Verdienste um den Verein ausgezeichnet werden konnten.

Vorsitzender Michael Schmitt begrüßte neben den zahlreich erschienenen Kameraden mit ihren Familien den Zweiten Bürgermeister Georg Regenfus, den Dritten Bürgermeister Michael Bayer, den Bezirksvorsitzenden des BSB Dr. Klaus Dieter Nitzsche und den Kreisvorsitzenden Roland Schäfer. Ebenso hieß er den Dritten Vorsitzenden des BSB-Kreisverbandes Norbert Wiemann, den Kreiskassier Richard Stark und den Kreisschießwart Robert Krauthöfer mit Gattin Annemarie herzlich willkommen. Zum Schluss ging noch ein herzliches Willkommen an den Ehrenvorstand der SK Hetzles und neuen Ehrenkreisvorsitzenden Wolfgang Schmitt sowie an die beiden Ehrenmitglieder Alfons Schmidtlein und Rudi Maier. Nach den Grußworten von Bürgermeister Regenfus, vom Bezirksvorsitzenden Dr. Klaus Dieter Nitzsche und Kreisvorsitzenden Roland Schäfer wurde von Vereinsseite der langjährige Kreisvorsitzende Wolfgang Schmitt mit einem Präsentkorb in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Im Anschluss an die Dankesrede von Wolfgang Schmitt ging es mit den Ehrungen verdienter Kameraden weiter. Ein besonderes Dankeschön erhielt das Ehrenmitglied Alfons Schmidtlein für seine langjährige Tätigkeit als Kassier und Zweiter Vorstand der SK Hetzles. Neben zahlreichen Auszeichnungen mit Verdienstnadeln, Ehren- und Verdienstkreuzen wurden folgende Kameraden mit dem Großen Verdienstkreuz am Bande geehrt: Reinhold Heidig, Georg Trautner und Werner Mirsberger.

Die höchste Auszeichnung an diesem Abend, das Große Verdienstkreuz in Gold des BSB, erhielten Erwin Fuchs, Josef Schmidtlein, Willi Schmitt und Oswald Marsing. Die neu geschaffenen Fahnenträger-Abzeichen des BSB erhielten in Bronze Robert Gareis, in Silber Erwin Fuchs, Reinhold Heidig und Peter Walz sowie in Gold Rudi Maier.

Feier am 29. Juni

Die offiziellen Feierlichkeiten starten am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Festzelt mit Biergarten im Hof der Gastwirtschaft "Schwarzer Adler" in Hetzles mit dem Bieranstich durch Ersten Bürgermeister Franz Schmidtlein und dem Ehrenvorstand der Soldatenkameradschaft Wolfgang Schmitt. Für Stimmung am Abend sorgt das "Bier Franken Trio". Nach dem Festgottesdienst mit den eingeladenen Vereinen und Ehrengästen am Sonntag, 30. Juni, um 9 Uhr in der Pfarrkirche und der Totenehrung am Ehrenmal findet ein zünftiger Frühschoppen statt. Ein Auftritt der Kindergruppe der Brauchtumspflege "Die Glann" sorgt am Nachmittag für Unterhaltung.

Für das leibliche Wohl gibt es Essen nach Speisekarte, Bratwürste und Steaks vom Grill und am Sonntagnachmittag Kaffee, Kuchen und frische Küchla. Ganztägig musikalisch umrahmt wird der Sonntag von der Blaskapelle Poxdorf. Nähere Infos finden sich auch auf der Vereinsseite im Internet unter www.sk-hetzles.de. red