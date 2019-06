Einer Polizeistreife ist am Samstag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 287 ein augenscheinlich getuntes Auto aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw in unzulässiger Weise tiefergelegt war. Durch diese Veränderung war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeldbescheid und eine Eintragung in das Punktekonto in Flensburg zu. pol