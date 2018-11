Mit gefälschten Papieren unterwegs

Am Mittwochnachmittag hat eine Hammelburger Streifenbesatzung bei Langendorf einen Kleintransporter mit zwei Personen kontrolliert, der mit Altreifen beladen war. Dabei stellten die Beamten fest, dass die vom Fahrer vorgelegten angeblich kroatische Dokumente Unregelmäßigkeiten aufwiesen. Die Dokumentprüfung bestätigte den Verdacht - bei dem Führerschein und Personalausweis handelte es sich um Fälschungen. Der tatsächlich aus Bosnien-Herzegowina stammende 38-jährige Mann wurde daraufhin nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt festgenommen und verbrachte die Nacht in der Haftzelle. Nachdem sich die richtigen Personendaten bestätigt hatten, konnte er am Donnerstag wieder entlassen werden. pol