Eine naturkundliche Feierabendwanderung durch das Naturschutzgebiet Langenbachgrund und Haarweiherkette mit Einblick in die vorhandene Arten-, Biotop- und Strukturvielfalt veranstaltet der Landschaftspflegeverband Forchheim am Donnerstag, 6. Juni. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Waldrand neben dem Angelsee in Haid. Die Weglänge beträgt rund fünf Kilometer; die Veranstaltung ist für Familien geeignet. red